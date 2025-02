Conte mastica amaro: “C’è stato un problema. Noi non ci lamentiamo”

Lazio Napoli 2-2, arrivano le parole di mister Antonio Conte nel post partita ai microfoni di Dazn.

Allo stadio Olimpico si è concluso il match tra Lazio e Napoli 2-2 con un gol di Dia nei minuti conclusivi che ha deciso il destino di questa sfida. Ennesimo pareggio per il Napoli che, in caso di vittoria dell’Inter, impegnato domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus, verrebbe scavalcato di un punto.

Nonostante la delusione finale, il pareggio è parso essere il risultato più giusto per ciò che si è visto in campo. Sulla partita, ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Conte sicuro: “Sono orgoglioso, continuiamo sulla nostra strada”

L’allenatore del Napoli ha analizzato la partita ed i cambi:

“Se andiamo a guardare in maniera analitica, la situazione è questa. Il primo cambio l’abbiamo fatto con Buongiorno, rientrante dopo 2 mesi e mezzo. Con Politano esterno abbiamo dato un segnale alla squadra di voler vincere. Il cambio di Mazzocchi è stato un problema. L’unica cosa che potevo fare è mettere Rafa Marin a cui vanno i complimenti per l’esordio. Dispiace perché sono 4 punti che abbiamo lasciato al 90esimo contro due squadre forti (Roma e Lazio). Siamo duri a morire, dispiace che è la seconda volta che abbiamo perso punti. Ci lascia l’amaro in bocca”.

Sull’apporto dei giocatori in campo:

“Quello che dico sempre è che noi dobbiamo essere bravi a mettere nelle condizioni migliori i nostri calciatori. McTominay ed Anguissa alti ci consentiva di essere pericolosi. Raspadori è bravo sia come seconda punta sia come rifinitore. Era un po’ questo il piano. È stato ben interpretato dai ragazzi, non posso chiedere di più. Non ci lamentiamo e tutto quello che sta accadendo non ci tocca minimamente. Non ci dimentichiamo che la Lazio era la nostra pecora nera. Oggi fino al 90esimo abbiamo combattuto. Dobbiamo continuare a pedalare, usciamo sempre dal campo con la maglia sudata”.

Rispetto all’andamento della squadra, Conte ha affermato: