“Chi posso mettere?”, la reazione inaspettata di Conte in Lazio-Napoli

Lazio Napoli, Conte in difficoltà dopo il vantaggio: il messaggio a Stellini da bordocampo.

L’autogol di Marusic, per ora, decide il match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. L’ingresso in campo di Matteo Politano ha dato più velocità alla manovra offensiva azzurra e sul gol del vantaggio partenopeo, c’è lo zampino proprio dell’ex Inter e Sassuolo. Buongiorno ha giocato un’ora di partita ed ha permesso il cambio di Matteo Politano: in questo momento uno dei pochi adattabili al 3-5-2.

Napoli in difficoltà: Conte si confronta in panchina

Antonio Conte, infatti, vede in Politano l’unico calciatore capace di ricoprire un ruolo non del tutto proprio. L’allenatore del Napoli, dopo il gol del 2-2 annullato a Zaccagni per fuorigioco, ha visto i suoi in difficoltà e si è rivolto al suo vice Stellini: “Chi posso mettere?”.

Un chiaro segno che almeno per questo periodo non ci siano gli uomini giusti da adattare in questo nuovo sistema di gioco, soprattutto dal centrocampo in su. A complicare la situazione sono i problemi fisici di Pasquale Mazzocchi, sostituito da Rafa Marin con Di Lorenzo spostatosi sulla fascia. In panchina, a disposizione sugli esterni, è rimasto soltanto Ngonge, più ala che esterno di centrocampo.