Calciomercato – Pietro Comuzzo continua a essere nel mirino della SSC Napoli per il prossimo mercato estivo: sul difensore viola c’è anche la Juventus. Svelata la posizione della Fiorentina.

Il Napoli guarda alla prossima sfida contro la Lazio con la consapevolezza che servirà, quest’oggi allo stadio Olimpico di Roma, una reazione importante dopo i due pareggi di fila contro la Roma e l’Udinese. Lo scenario non è quello dei migliori, però, per Antonio Conte che, alla luce dei tanti infortuni sull’out di sinistra, si vede costretto a cambiare modulo e passare a uno schieramento a tre difensori. Situazione davvero complicata per il team azzurro, che paga anche un calciomercato non entusiasmante, considerando un Noah Okafor ancora non in condizione.

Il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha cercato di fare il possibile per rinforzarsi in maniera concreta fin da subito. Tra i nomi accostati alla SSC Napoli c’è stato prepotentemente Pietro Comuzzo, difensore di proprietà della Fiorentina per cui i partenopei sono arrivati a offrire una cifra molto importante. Rifiuto netto da parte della società toscana, che però dovrà guardarsi alle spalle in vista dell’estate: gli azzurri intendono riprovarci, con anche la Juventus sullo sfondo.

Ultime calciomercato Napoli: la strategia per Comuzzo in estate

Pietro Comuzzo continuerà a essere nel mirino del Napoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Servirà, considerando quanto successo a gennaio, una proposta importante per far vacillare Rocco Commisso.

A fare il punto della situazione de Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Non è dato sapere quello che succederà in estate: voci di corridoio raccontano di un Napoli pronto a rilanciare e di una Juventus molto attenta alla situazione di Comuzzo. Di sicuro la Fiorentina non si farà prendere per il collo, come dimostrato nella finestra di mercato invernale: chi lo vorrà, dovrà mettere mano al portafogli. Ma per adesso i viola si godono il talento cresciuto nel proprio settore giovanile attraverso l’abnegazione e la voglia di dimostrare”.

Retroscena mercato Napoli, Comuzzo non ha forzato la mano

Alla base del mancato approdo di Pietro Comuzzo al Napoli nel corso dell’ultima sessione di calciomercato c’è stata anche la volontà da parte del difensore centrale di non forzare la mano per essere ceduto.

Antonio Conte, tecnico che lo stima in modo particolare, spera che la situazione possa cambiare nei prossimi mesi, visto che potrebbe rendersi necessario un intervento nel reparto difensivo a stretto giro.