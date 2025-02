Di Lorenzo sempre più nella storia, oggi può scavalcare addirittura Maradona: il record

Calcio Napoli ultimissime – Giovanni Di Lorenzo è sempre più nella storia del club partenopeo: contro la Lazio, il numero 22 potrebbe scavalcare anche Diego Armando Maradona.

Attesa in casa Napoli per il calcio d’inizio della sfida contro la Lazio, previsto per le ore 18:00 di quest’oggi, allo stadio Olimpico, e in queste ultimissime ore prende sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno alla difesa a tre. Tale schieramento è stato utilizzato da Antonio Conte nelle primissime uscite di questa stagione, prima di passare alla difesa a quattro. Alla luce dei problemi legati all’infermeria, però, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana si vede costretto a riadattare la squadra per cercare di limitare i danni.

Ci sono pochi dubbi, però, circa la titolarità di diversi elementi, come Giovanni Di Lorenzo. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, il numero 22 azzurro sarà schierato come quinto di destra e, nel caso in cui dovesse essere confermata la presenza dell’ex Empoli, supererà anche un certo Diego Armando Maradona per quanto riguarda la classifica all-time delle presenze in maglia azzurra.

Statistiche SSC Napoli, Di Lorenzo sta per scavalcare Maradona nelle presenze

Giovanni Di Lorenzo, capitano della SSC Napoli che ha alzato il trofeo del terzo Scudetto, sempre più nella storia del club azzurro: nel caso in cui, come con ogni evidenza sembra, dovesse scendere in campo contro la Lazio, l’ex Empoli supererà Diego Armando Maradona nella classifica delle presenze con la maglia del club partenopeo.

Entrambi, ora, sono fermi a quota 257 in tutte le competizioni, ma con la presenza di quest’oggi contro la Lazio lo staccherà e si porterà al diciottesimo posto, al pari di Luciano Castellini. Un record sicuramente importante per l’esterno numero 22, a cui i tifosi partenopei sono molto affezionati.