Assurda accusa contro Antonio Conte e lo “squadrone da Scudetto”

Parole al veleno contro il tecnico azzurro per la prestazione all’Olimpico contro la Lazio: accusa contro Antonio Conte e il Napoli.

Non basta la cessione inaspettata di Kvaratskhelia; non bastano i tre infortuni sulla corsia di mancina; non basta il cambio modulo, il 3-5-2, utilizzato per la prima volta in stagione. Il pareggio del Napoli contro la Lazio, in piena lotta per la Champions e protagonista in Europa League, per qualcuno è visto addirittura come un passo falso in ottica Scudetto.

Conte mastica amaro, avrebbe voluto vincere contro i biancocelesti. Specialmente perché per la seconda volta di fila si vede strappare una vittoria sul finale, sempre a Roma. La squadra, però, complice la stanchezza e l’emergenza uomini, ha perso lucidità nel finale.

“Tutti a miagolare dietro Conte”: il commento di Bargiggia

Per il giornalista Paolo Bargiggia il Napoli è uno “squadrone” e non si potrebbe permettere tre pareggi di fila contro Roma, Udinese e Lazio, nonostante i problemi e gli infortuni.

Sul proprio profilo X, il giornalista se la prende con tutti i seguaci di Antonio Conte e chi difende il suo operato. Addirittura, nonostante le numerose defezioni e la netta ed evidente differenza sulla rosa dell’Inter, il Napoli resterebbe evidentemente favorito e con una rosa adeguata per il titolo. Di certo, non la pensa così il mister azzurro, il quale ribadisce continuamente che la squadra sta facendo letteralmente il massimo e anche oltre rispetto alle aspettative iniziali.

Bargiggia diventa virale con le seguenti parole pubblicate su X:

“Tre pareggi consecutivi da situazioni di vantaggio per il SSC Napoli senza coppe e con uno squadrone da scudetto. E tutti a miagolare come gattini dietro a Conte che avrebbe dovuto allenare qualsiasi squadra del mondo per vincere. Contate fino a 100 prima di genuflettervi!”

Il commento provocatorio dopo il pareggio degli azzurri ha suscitato la reazione di numerosi utenti, che hanno risposto al giornalista. Oltre all’accusa di malafede, in tanti supporter azzurri si sono lamentati della descrizione da “squadrone” riferita al Napoli.