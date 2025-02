Sanremo, Ariston come il Maradona grazie ai The Kolors e Sal Da Vinci

Al Festival di Sanremo, di fatto, è scoppiata la Napolimania: da Sal Da Vinci e i The Kolors a Rocco Hunt e Clementino.

Nonostante i due pareggi rimediati contro la Roma e contro l’Udinese, di fatto, a Napoli c’è tantissimo entusiasmo. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha fatto così un ottimo lavoro che ha risollevato una tifoseria ancora depressa per il decimo posto dell’anno scorso.

Proprio per questo motivo, di fatto, c’è tantissima attesa per la gara di domani dello stadio Olimpico contro la Lazio. A dimostrazione dell’entusiasmo intorno al Napoli c’è stato un episodio capitato durante il Festival di Sanremo.

Sanremo, Sal Da Vinci e i The Kolors fanno ballare l’Ariston: Rocco Hunt e Clementino omaggiano Pino Daniele

Nella serata cover, infatti, l’intero Teatro Ariston ha cantato e ballato sulle note di ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci. I The Kolors, tra i concorrenti dell’edizione di quest’anno di Sanremo’, hanno infatti suonato la cover di questa canzone insieme proprio allo stesso Sal Da Vinci.

L’intero pubblico presente in sala, dunque, ha risposto presente. Dalla galleria, tra l’altro, si è sentito anche più volte: “Forza Napoli“. Anche un membro dei The Kolors aveva una felpa proprio dedicata alla squadra azzurra. Lo stesso Carlo Conti ha affermato:

“Sembra di essere al Maradona”.

Da segnalare anche l’omaggio di Rocco Hunt e Clementino a Pino Daniele con ‘Yes I Know my way”. Mentre dopo c’è attesa per Massimo Ranieri con i Neri Per Caso, i quali canteranno un’altra canzone del cantautore deceduto dieci anni fa: ‘Quando’.