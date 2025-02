Sorpresa Napoli, Conte stravolge la squadra: decisione presa!

Napoli Calcio Ultimissime – Arrivano conferme importanti in casa Napoli. Il club azzurro potrebbe cambiare veste nella prossima partita.

Il giorno del big match tra Lazio e Napoli è sempre più vicino. In casa azzurra, dopo il mercato invernale, potrebbe esserci un grosso ribaltatone dettato anche dai numerosi infortuni. Al momento, gli indisponibili sono tre e portano i nomi di Olivera, Spinazzola e infine Neres. Proprio l’assenza del brasiliano è più grave del previsto, vista la mancanza di alternative valide. Non a caso, si starebbe pensando ad un clamoroso cambiamento tattico.

Arrivano conferme da Sky: Conte verso il cambio modulo

Antonio Conte è pronto a cambiare faccia al suo Napoli. Il club azzurro, vittima di diversi infortuni, sarà costretto a fare a meno di alcuni calciatori chiave. In ordine cronologico, l’ultimo infortunio riguardante David Neres avrebbe creato più “danni” del previsto. Infatti, dal momento in cui il brasiliano si è fermato, l’allenatore starebbe pensando ad un nuovo modulo.

Sulla scelta tattica non ci sono dubbi: il 3-5-2, a lungo modulo preferito da Antonio Conte ai tempi dell’Inter. A tal proposito, come riportato da “Sky” l’allenatore potrebbe tornare proprio alle origini in vista della sfida contro la Lazio. Infatti, con ogni probabilità ci sarà l’inserimento di Giacomo Raspadori nel reparto offensivo. Di seguito la probabile formazione.

Con tale modulo ci sarebbe l’esclusione di Matteo Politano dall’undici titolare. Infatti, al momento per il ruolo di quinto di sinistra sarebbe in pole Pasquale Mazzocchi. Quest’ultimo, è a caccia di rilancio dopo le ultime prestazioni deludenti.