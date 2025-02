Da Roma arriva la sfida al Napoli: accadrà durante il big match all’Olimpico!

Calcio Napoli Notizie – Manca sempre meno al big match tra Lazio e Napoli che andrà in scena sabato all’Olimpico. Ecco cosa succederà durante il match.

La posta in palio comincia ad essere veramente alta. Lazio-Napoli è una delle sfide più importanti del prossimo weekend di Serie A, in quanto qualsiasi risultato potrebbe ribaltare la situazione in vetta. A giocarsi lo Scudetto sono Napoli e Inter, ma non sono da escludere sorprese. Gli azzurri proveranno a confermarsi all’Olimpico dopo i due pareggi contro Roma e Udinese. In realtà, però, sono arrivate importanti dichiarazioni che accendono la partita.

Guendouzi lancia la sfida: “Noi sempre uniti per raggiungere l’obiettivo”

Matteo Guendouzi, calciatore della Lazio e prossimo avversario del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il momento della squadra e non solo. I capitolini vivono un periodo felice, motivo per il quale la sfida contro la capolista è più delicata del previsto. Di seguito le parole del giocatore ai microfoni di “Sky Sport”.

“La Lazio è tra le prima cinque squadre presenti in Italia, motivo per il quale noi dobbiamo lottare per andare in Champions League. Bisogna pensare partita dopo partita e vedere dove siamo arrivati. La cosa importate è essere uniti e lottare sempre insieme”.

Le dichiarazioni del centrocampista suonano come un vero e proprio guanto di sfida al Napoli. La partita dell’Olimpico andrà in scena in un clima rovente, motivo per il quale non sarà semplice per gli uomini di Antonio Conte. Quest’ultimo, ancor più dopo le parole dell’avversario, dovrà provare a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi.