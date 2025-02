Massimo Ranieri e la sua dichiarazione d’amore al Napoli: l’intervista è da brividi

Sanremo – Massimo Ranieri è uno dei ventinove artisti in gara all’edizione numero 75 del Festival della Canzone Italiana: in un’intervista concessa a Tuttosport, l’artista dichiara tutto il suo amore per il Napoli.

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, giunto alla sua settantacinquesima edizione, vede tra i suoi protagonisti una grande icona della musica del nostro Paese e napoletana. Massimo Ranieri, in gara con la sua “Tra le mani un cuore”, è tra gli artisti (in tutto ventinove, ndr) in gara per la rassegna canora.

È ormai risaputo che Ranieri, oltre a essere un grande simbolo di Napoli a livello nazionale, è anche un grande tifoso della squadra partenopea, per cui ha avuto vere e proprie parole d’amore in occasione dell’intervista concessa al quotidiano Tuttosport.

Massimo Ranieri a Sanremo: “Tra i miei amori c’è anche il Napoli, è immenso”

Massimo Ranieri pazzo di Napoli e del Napoli. Questo è quanto si evince dalla lunga intervista concessa a Tuttosport, in occasione della quale ha avuto modo anche di soffermarsi sulla passione per il Grande Torino.

Di seguito, un estratto dell’intervento dell’artista ai taccuini del giornale in questione:

“Tra i suoi “amori” possiamo considerare anche il Napoli? Certo! Un amore immenso. Tra le altre cose, poi, Diego cantava spesso “Perdere l’amore”. Mi sono arrivati tanti di quei filmati… Questa cosa mi riempiva di gioia. Il mio dispiacere, semmai, è che non l’ho potuto conoscere. Stringere la mano a questo piccolo grande uomo sarebbe stato un onore. Non era solo un giocatore immenso come Pelé, come Di Stefano, come Cruijff: lui era, oserei dire, un artista”.

Ranieri sul Napoli di Conte: “Mi piace tantissimo”, poi svela il suo preferito

Massimo Ranieri ha avuto modo anche di commentare l’operato di questi primi mesi di Antonio Conte come allenatore del Napoli. Una prima parte di stagione e poco più che l’artista partenopeo sembra aver gradito molto.

Queste le sue parole: