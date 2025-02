Juan Jesus, il Napoli ha fatto la sua scelta: riguarda il futuro

Calciomercato Napoli ultimissime – Arrivano novità in merito al possibile futuro di Juan Jesus: il contratto in essere con il difensore ex Roma e Inter è valido fino al prossimo 30 giugno.

Le ultimissime notizie in casa Napoli sono certamente poco confortanti: gli stop messi a referto dall’infermeria di Castel Volturno (Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres, ndr), unito a un calciomercato di gennaio che non ha completato l’organico a disposizione di Antonio Conte, complicano e non di poco le idee per gli azzurri. In ogni caso, contro la Lazio i partenopei sono chiamati a dare un segnale importante dopo gli ultimi due pareggi di fila contro la Roma e l’Udinese, a prescindere da tutte le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti.

Per la sfida contro la Lazio, in programma per sabato alle ore 18:30, allo stadio Olimpico, è previsto un cambio di modulo per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana (clicca qui per leggere le ultime di formazione). In difesa è previsto il rientro tra i titolari di Alessandro Buongiorno, che potrebbe fare da manforte ad Amir Rrahmani e Juan Jesus. A proposito del difensore brasiliano, l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione circa la sua situazione contrattuale, svelando la strategia che il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di adottare.

News calcio Napoli: ci sono novità sul futuro di Juan Jesus (e non solo)

Quale sarà il futuro di Juan Jesus? L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione, considerando che l’ex Roma e Inter ha il contratot in scadenza il prossimo 30 giugno.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito, soffermandosi anche sul possibile destino del terzo portiere Nikita Contini:

“Capitolo Juan Jesus e Contini. Il difensore brasiliano ed il portiere di origini ucraine (con passaporto italiano) andranno in regime di svincolo a giugno, il Napoli a suo tempo si è comunque riservato l’opzione di un eventuale rinnovo automatico – per un altro anno – da poter esercitare per entrambi. L’impressione è che il club si prenderà tutto il tempo a disposizione per fare le opportune valutazioni ed eventualmente esercitare o meno l’opzione di rinnovo automatico”.

Juan Jesus: il rendimento può far cambiare idea al Napoli?

In assenza di Alessandro Buongiorno, Juan Jesus non ha certamente sfigurato. Al netto della prova non eccellente in occasione dell’ultima sfida contro l’Udinese, il brasiliano ha dimostrato di poter essere una garanzia alle spalle dei difensori titolari.

Per questo, è possibile che il Napoli possa decidere, alla fine, di far scattare il rinnovo, malgrado nelle scorse settimane si era dato per scontato l’addio a fine stagione.