Discorso alla squadra dopo Napoli-Udinese: ecco che cosa ha detto Conte ai calciatori

Calcio Napoli Ultimissime – Dopo due pareggi di fila, Antonio Conte prova ad alzare il livello di attenzione e chiede unità: il discorso alla squadra

Due pareggi cocenti che rallentano la corsa allo Scudetto e non permettono al Napoli di andare in fuga, da solo, verso il quarto Scudetto. L’Inter, dopo il passo falso al recupero contro la Fiorentina, si rimette in carreggiata. Antonio Conte in pubblico fa un discorso specifico: l’obiettivo non è il titolo. Ma con il gruppo, il suo atteggiamento cambia. L’occasione di vincere uno Scudetto c’è, è concreta, nonostante un mercato non esaltante e l’indebolimento della squadra.

Così, in questi giorni dopo il pareggio 1-1 contro l’Udinese, il mister a Castel Volturno ha ripetuto un discorso con l’obiettivo di ricompattare il gruppo verso il traguardo. Fa soprattutto leva sulle corde emotive dello spogliatoio.

Conte e il discorso alla squadra: “Ha catechizzato il gruppo”

Secondo quanto emerge dal quotidiano Il Mattino, il tecnico e la squadra stanno studiando nel dettaglio la Lazio, capace di battere gli azzurri sia in Coppa Italia che all’andata di campionato al Maradona. I biancocelesti proveranno a fare bottino pieno in questa stagione, spinti anche dal proprio pubblico e dall’assenza di tifosi del Napoli provenienti dalla Campania.

Ma lo spogliatoio partenopeo vuole riscattarsi dalle ultime prestazioni. E vuole vendicarsi di quelle due brutte sconfitte in pochi giorni con la Lazio. Allo stesso modo, Conte in questi giorni sta ripetendo un discorso alla squadra. Secondo la ricostruzione del Mattino:

“Conte ha alzato il livello di allerta, ha catechizzato il gruppo ricordando ancora una volta il cammino fatto dalla squadra fino a questo momento in campionato. Nonostante le emergenze infatti il Napoli resta davanti a tutti, se qualcuno non se ne fosse accorto, e proverà a dare ancora più fastidio alle “solite note” che finora sono state costrette a rincorrere la capolista azzurra”

La Lazio, quindi, diventa un bel crocevia e un esame di maturità per la formazione azzurra. Conte sa bene quanta spinta può dare, in un momento critico come questo, una vittoria esterna all’Olimpico. Contro una signora squadra.