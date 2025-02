Emergenza Napoli, non solo Olivera: ecco quando torna Spinazzola

Calcio Napoli Notizie – Antonio Conte non ha soluzioni a sinistra, ecco quando rientra Leonardo Spinazzola dall’infortunio

Antonio Conte messo a dura prova da un non-mercato e dall’emergenza sulla corsia di sinistra. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, tutti i suoi piani e quelli dei tifosi sono praticamente andati in frantumi. Infatti, oltre al ritardo sull’acquisto del sostituto del georgiano, si sono infortunati persino i terzini sinistri e Neres.

Il brasiliano ne avrà per quasi un mese e difficilmente recupererà in vista del big match contro l’Inter. Olivera, invece, deve restare fermo ai box per almeno 10-15 giorni. Sicuro non giocherà contro la Lazio. A peggiorare la situazione sulla fascia mancina è stato l’infortunio di Spinazzola. Una lesione al gluteo medio destro che lo renderà indisponibile per i prossimi due incontri con Lazio e Como secondo il Corriere del Mezzogiorno.

Spinazzola tornerà per Napoli-Inter in programma il primo weekend di Marzo. Fino a quella data, Conte dovrà attuare soluzioni alternative come Mazzocchi o cambio modulo. Per la sfida con la Lazio si pensa ad un 3-5-2 d’emergenza: spazio a Raspadori in avanti con Lukaku.