Pessima notizie per il Napoli, l’obiettivo può sfumare: doccia gelida per il club!

Acquisti Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli in chiave mercato. Negli ultimi minuti, è stata svelata una notizia molto spiacevole per il DS Manna.

Il Napoli prosegue la propria stagione, ma intanto la società è già focalizzata al massimo sulla prossima sessione di calciomercato. Nel mese di gennaio, non ci sono stati grossi colpi da parte del club azzurro, il quale ha faticato e non poco come sottolineato dallo stesso DS Manna. Quest’ultimo, starebbe continuando a seguire i propri obiettivi anche se nelle ultime ore la situazione si sarebbe nettamente complicata.

Comuzzo-Napoli, l’affare si complica: può inserirsi la Juventus

Il futuro di Pietro Comuzzo potrebbe non essere al Napoli. Nella sessione invernale di calciomercato, c’è stata una lunga trattativa con la Fiorentina per portare il difensore in Campania. L’epilogo finale è stato però poco piacevole, visti i continui rifiuti da parte della società viola.

Come riportato da “Calciomercato.com” il club azzurro non ha smesso di seguire il calciatore. Quest’ultimo, è ancora nel mirino del Napoli anche se l’affare resta complesso. La mancata chiusura a gennaio potrebbe complicare ancor più le cose, visto l’interessamento concreto da parte della Juventus. Infatti, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a sfidare il suo vecchio club per l’acquisto di Pietro Comuzzo.

Non a caso, il DS Manna starebbe sondando anche diversi profili. Tra questi, è presente anche Oumar Solet, attualmente in forza all’Udinese. Il francese ha attirato l’attenzione della capolista, nonostante il contratto con i friulani sia valido fino a giugno 2027. La valutazione per il cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, quindi si tratterebbe di una spesa molto inferiore rispetto a Comuzzo.