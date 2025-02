Ngonge, la sentenza non lascia dubbi: il messaggio è netto

Ultimissime – Ngonge non sta assolutamente impressionando i tifosi del Napoli e la società. Il giornalista Francesco Modugno ha commentato il suo scarso impiego.

Il Napoli è in un momento complicato: bisogna ritrovare le forze e impegnarsi per non vanificare il lavoro svolto finora. Servirà l’impegno di tutti, anche di coloro che finora hanno giocato poco: tra questi rientra Cyril Ngonge, acquistato la scorsa stagione dall’Hellas Verona per poco più di 18 milioni di euro. Nonostante avesse fatto vedere grandi cose in quel di Verona, il belga non ha mai convinto del tutto.

Anche Conte l’ha parzialmente bocciato: nelle sue 9 presenze in campionato non ha impressionato il tecnico azzurro, finendo per essere sempre relegato in panchina. Ora, però, potrebbe essere arrivata la sua occasione: l’infortunio improvviso di Neres potrebbe spingere Conte a rivalutare Ngonge e magari schierarlo dal primo minuto in questo periodo d’assenza del brasiliano. Proprio sull’ex Verona, tra l’altro, bisogna segnalare una sentenza che ha fatto rumore.

Modugno: “Ngonge non ha mai trovato spazio”

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato dell’ex Hellas Verona, impiegato davvero col contagocce in queste ultime due stagioni.

Durante un intervento a ‘Radio Marte’, Modugno ha commentato l’attuale situazione no del Napoli, spendendo delle parole anche sull’attaccante belga e sul suo scarso impiego: