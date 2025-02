“Scudetto? Non è più corsa a due”: Chiariello lancia l’allarme in diretta

L’allarme lanciato da Umberto Chiariello in diretta: riguarda gli azzurri e quella che sarà la corsa Scudetto dei prossimi mesi.

Dopo l’infortunio di David Neres, in casa Napoli risuona un vero e proprio campanello d’allarme. La squadra azzurra dovrà affrontare almeno le prossime quattro partite senza l’attaccante brasiliano, e questo ovviamente costringerà Antonio Conte a prendere delle contromisure importanti.

Molti guardano alla sessione invernale di mercato con grande rammarico, convinti si potesse fare qualcosa di più. Ad oggi, però, guardare al passato risulta inutile e stucchevole, e cosi il Napoli dovrà contare sulle proprie forze.

Umberto Chiariello ha parlato in diretta ai microfoni di Radio CRC, partner della SSC Napoli, suonando l’allarme per quella che sarà la corsa Scudetto delle prossime settimane:

“L’Atalanta ha fatto 5 gol a Verona, di cui 4 li ha fatti Retegui. Dopo che l’Atalanta ha pareggiato in casa con il Torino, l’abbiamo data troppo frettolosamente per defunta nella lotta scudetto. Siamo incappati nell’errore di dare sentenze anticipate e definitive su cose che non lo sono, considerando i 7 punti di distacco irreversibili”, ha detto Chiariello.

“L’Atalanta ha avuto il suo momento di flessione ma non ha rotto in maniera prolungata. ha battuto il Verona facendo cinque gol e si è portato a -5 dal Napoli e -4 dall’Inter che sono in frenata. Il Napoli ha perso 4 punti tra la partita contro la Roma e quella contro l’Udinese. L’Inter ne ha persi 3 a Firenze. Quindi c’è stata la frenata da parte di Inter e Napoli e l’Atalanta ha ripreso a correre”, ha ancora detto il giornalista in diretta.