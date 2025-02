“Mazzocchi? Critiche immeritate! L’errore maggiore è di un altro…”: l’ex Napoli non ha dubbi

Un ex azzurro a difesa di Pasquale Mazzocchi: ha detto tutto in diretta dopo le critiche furibonde piovute sull’esterno del Napoli.

Pasquale Mazzocchi è finito aspramente al centro delle polemiche. Dopo il pareggio contro l’Udinese, proprio l’esterno del Napoli è stato bersagliato da centinaia di commenti sui social che hanno evidenziato come sul pareggio bianconero sia stato proprio il suo l’errore decisivo.

Eppure, Mazzocchi ha risposto sui social, provando a dissimulare e far capire che la strada tracciata è quella giusta, provando ad allontanare proprio i commenti negativi che si sono accavallati su di lui.

Antonio Conte sarà chiamato a tenere tutti uniti nella speranza di tenere vivo l’entusiasmo del pubblico, al netto di qualche risultato negativo e di eventuali battute d’arresto.

Calcio Napoli notizie – L’ex azzurro difensore Mazzocchi

C’è un ex Napoli, anche lui partenopeo di nascita, che in queste ore si è schierato proprio a difesa di Mazzocchi. Antonio Floro Flores, uno che in azzurro ha scritto pagine importanti all’inizio della sua carriera, non vuole saperne di critiche troppo feroci nei confronti di Mazzocchi.

E cosi l’ex attaccante ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero, andando proprio a difesa di Mazzocchi e di quanto accaduto durante la partita contro l’Udinese:

“Mazzocchi sta giocando con il cuore e ha fatto di tutto per non far uscire il pallone, mi dispiace sentire certe critiche verso di lui. Sta subendo critiche che non merita e noi napoletani con i napoletani facciamo poco. Ama la maglia e paga il doppio gli errori. Non gioca mai e un suo errore va giustificato. Mi sembra un ragazzo a posto e uno da spogliatoio, non merita questo trattamento. Non credo sia un suo errore, sbaglia più Juan Jesus“.

Ed ancora, Floro Flores ha commentato anche la partita degli azzurri ed il firmato da McTominay: