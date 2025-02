“Conte ha un obbligo”: Parolo non ha dubbi e lancia il segnale per il Napoli

Il Napoli potrà lottare fino alla fine per lo Scudetto? Ne ha parlato Marco Parolo ai microfoni di DAZN.

Dopo il pareggio contro l’Udinese, il Napoli dovrà continuare a lotta per capire quali potranno essere i passi cruciali delle prossime settimane. Lo Scudetto resta in assoluto un aspetto che resta nell’orbita azzurra, ma le ultime frenate tengono proprio la squadra partenopea al centro di un dibattito social.

Non è chiaro se proprio il Napoli sarà in grado di tenere botta da qui alla fine, considerando anche quelli che sono gli infortuni che hanno colpito l’organico di Antonio Conte.

L’ultimo è quello di David Neres che probabilmente resterà fuori per almeno 4-5 partite, assenza che peserà anche in relazione a quella che è stata la cessione di Khvicha Kvaratskhelia che il Napoli non ha sostituito.

Ultime calcio Napoli – L’annuncio di Parolo per gli azzurri

Marco Parolo ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi proprio sul Napoli e quello che potrà essere il percorso degli azzurri da qui alla fine della stagione. L’ex centrocampista ha voluto chiarire ancora una volta quanto il Napoli sia in grado di gestire il campionato e poter arrivare fino in fondo per obiettivi importanti.

“Nel testa a testa, ad oggi, dico che Conte ha l’obbligo di vincere lo scudetto, non mi tiro indietro. In questo calderone ci metto i 150mln spesi per McTominay, Neres, Lukaku…, la settimana tipo per lavorare. Quindi io, per la stima che ho di Conte, perché so come lavora, per la qualità che ha, oggi lui ha l’obbligo di vincere”.