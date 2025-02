Un colpo di mercato per l’estate: parla l’intermediario in diretta, tra Napoli e Udinese potrebbe nascere un’interessante trattativa.

La sessione invernale di mercato è chiusa ormai da diversi giorni. Il Napoli ha portato a casa quattro acquisti, con il colpo Okafor chiuso a ridosso del ‘triplice fischio’. L’attaccante svizzero non ha stuzzicato particolarmente la piazza partenopea, anche perchè ci si aspettava qualcosa di diverso dopo l’addio a Khvicha Kvaratskhelia.

Giovanni Manna, nel corso della conferenza stampa di qualche giorno fa, ha spiegato chiaramente cosa è accaduto e quanto tempo si sia perso per inseguire i colpo Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin. Il presente porta il nome di Okafor, ma si guarda già al futuro per capire in che modo migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli 24 – Solet nel mirino del Napoli? Parla l’intermediario

Tra i profili che il Napoli ha messo nel mirino, c’è anche il difensore centrale: Rafa Marin ad oggi non dà le dovute garanzie, Manna ha provato a portare Comuzzo all’ombra del Vesuvio ma senza successo. Sarà la prossima sessione estiva di mercato a dire quale sarà il profilo ideale da inserire all’interno dell’organico azzurro.

Tra i nomi accostati al Napoli in questi giorni c’è anche Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese. Ne ha parlato Claudio Vagheggi, intermediario che si occupa proprio del calciatore, ai microfoni di Radio CRC.

“I rapporti tra Udinese e Napoli sono ottimi. La trattativa per Perez l’hanno scorso saltò per motivi di liste, ma Pozzo e De Laurentiis hanno un buon rapporto. Solet a Napoli? Quando vogliono Pozzo e De Laurentiis ci mettono 5 minuti“, ha detto Vegheggi in diretta.