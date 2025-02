Serie A, Inter-Fiorentina 2-1: come cambia la CLASSIFICA

Notizie Serie A – L’Inter batte la Fiorentina per 2-1 nel posticipo della giornata numero 24 del campionato di Serie A: la notizia riguarda il Napoli, che vede accorciato il distacco dai nerazzurri.

Serata molto movimentata allo stadio San Siro, dove sono scese in campo l’Inter e la Fiorentina per darsi battaglia in una sorta di rivincita della partita della scorsa settimana (in quel caso era il recupero del match interrotto per il malore a Edoardo Bove, ndr). Ad avere la meglio è stata la compagine allenata da Simone Inzaghi, che si è imposta per 2-1 ai danni della Viola, che ha avuto il merito di restare in partita per tutti i novanta minuti.

Il match è stato caratterizzato anche da diverse polemiche arbitrali, soprattutto in occasione della prima rete siglata da Lautaro Martinez (clicca qui per tutti i dettagli in merito a quanto accaduto). Ciò che appare fuori discussione, in ogni caso, è che la squadra di casa è riuscita a portarsi a casa i tre punti, mandando un messaggio molto chiaro al Napoli, che nella sfida di domenica sera al Diego Armando Maradona ha ottenuto soltanto un pareggio contro l’Udinese. Ora, la classifica recita un’Inter che è appena a un punto dal club partenopeo.

News Serie A, l’Inter vince e accorcia sul Napoli: i dettagli del match

L’Inter si porta a casa i tre punti nel match contro la Fiorentina, andato in scena questa sera allo stadio San Siro di Milano.

Decisiva la rete di Marko Arnautovic nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione era stata comunque l’Inter a portarsi avanti con l’autorete di Pongracic. Poco prima della fine del primo tempo, c’era stata la risposta da parte della squadra Viola, trovando il momentaneo pareggio con Rolando Mandragora dagli undici metri.

Negli ultimi minuti, la Fiorentina ha cercato di impensierire l’Inter, ma quest’ultima è riuscita a resistere e ad assicurarsi una vittoria che sa tanto di sfida nei confronti del Napoli.

Inter – Fiorentina 2-1: la nuova classifica di Serie A

Come cambia la classifica di Serie A dopo il 2-1 dell’Inter contro la Fiorentina? Il Napoli resta ancora al primo posto in solitaria, ma il distacco con la seconda, ora, è ridotto.

A questo punto, i nerazzurri seguono la squadra di Antonio Conte a soltanto una lunghezza: la lotta Scudetto non può che entrare sempre più nel vivo.