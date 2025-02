Antonio Conte ha preso una decisione dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese: arrivano le ultime di Sky Sport.

Seconda frenata consecutiva per il Napoli. Il pareggi di ieri contro l’Udinese non ha permesso agli azzurri di approfittare della sconfitta dell’Inter in casa della Fiorentina, e così per Antonio Conte ci sarà ancora da lavorare e soprattutto capire a cosa può aspirare la squadra azzurra in questa stagione.

I partenopei sono ancora primi in classifica, e questo è un dato di fatto: l’Inter ha una partita in meno che giocherà stasera (ancora contro la Fiorentina) e vincendo si porterebbe ad un solo punto dai partenopei.

Napoli calcio ultimissime – La decisione di Conte dopo il pareggio con l’Udinese

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport ed inviato a Castel Volturno, ha parlato ai microfoni di Radio Marte spiegando come Conte abbia deciso di rivedere tutti oggi a Castel Volturno, per lavorare e proseguire il percorso che guiderà la squadra al prossimo impegno di campionato.

“Napoli stanco? Non so, dovremmo chiederlo ai giocatori. Intanto stamattina sono scesi in campo, Conte ha voluto che stamattina si ritrovassero tutti a Castel Volturno. Questa è una squadra che lavora con criteri scientifici e conoscenze e metodo”, ha detto Modugno.

“Approfittando di una gestione di sicuro meno stressante di quelle a cui il calcio di oggi a certi livelli ci ha abituato.

Giocare una partita a settimana consente sicuramente di avere una cura e di poter impostare un certo tipo di lavoro. Può starci un calo fisiologico e nervoso, una stagione è fatta di così tante situazioni e tante cose”, le parole del giornalista di Sky Sport.