Aurelio De Laurentiis presente oggi a sorpresa in quel di Castel Volturno: cosa sta succedendo? Arrivano le ultime di Sky.

Dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese, Aurelio De Laurentiis è entrato in scena in maniera concreta. Il patron è stato protagonista di una visita a Castel Volturno proprio questa mattina, insieme ad Andrea Chiavelli.

Il Napoli è chiamato ad una volata importante da qui al termine della stagione, con la Champions League che resta il primo obiettivo della squadra partenopea da qui al termine della stagione.

Lo stop casalingo di ieri ha frenato gli entusiasmi della piazza che fino a poco fa guardava allo Scudetto come obiettivo concreto, alimentato anche dalle brusche frenate di Atalanta ed Inter delle ultime settimane.

Notizie calcio Napoli – Blitz ADL a Castel Volturno: la situazione

Come detto e riportato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha fatto visita a Castel Volturno in compagnia di Andrea Chiavelli, il tutto durante la sessione odierna di allenamento.

Il presidente del Napoli ha avuto un incontro con i proprietari del centro sportivo, probabilmente per discutere di una possibile proroga della presenza del club in quel di Castel Volturno.

Non è chiaro – riportato i colleghi dell’emittente satellitare – se ci sia stato un effettivo incontro anche con Conte per parlare proprio di quelli che saranno i prossimi mesi, decisivi per il futuro del Napoli.