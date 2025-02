Cosa è successo in queste ore a Castel Volturno? Nessun incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, ecco la verità.

Aurelio De Laurentiis è andato a Castel Volturno. Come si sta raccontando ormai da ore, il patron è sceso in campo in prima persona presenziando al centro sportivo insieme ad Andrea Chiavelli. Inizialmente si pensava che questa potesse essere l’occasione giusta per avere un colloqui diretto con Conte e parlare di quelli che saranno i prossimi mesi.

La verità è che De Laurentiis è andato a Castel Volturno per un motivo ben preciso: parlare del futuro del centro sportivo. Le parole di Antonio Conte sono state chiare soprattutto per quanto riguarda settore giovanile e quella che potrebbe o dovrebbe diventare ‘Casa Napoli’.

Ultime calcio Napoli – ADL a Castel Volturno, incontro con i Coppola: la situazione

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha spiegato concretamente cosa è successo in queste ore e perchè Aurelio De Laurentiis è andato a Castel Volturno: sul piatto c’è l’acquisizione dell’hotel all’interno del centro sportivo, la forestiera e tanto altro.

“Da quello che ci risulta non c’è stata nessuna conversazione tra Conte e De Laurentiis. I patron è arrivato al centro sportivo alle 10:50 circa e ha incontrato i proprietari del centro sportivo. Sappiamo che c’è una data di scadenza per la permanenza del Napoli qui a Castel Volturno, ovvero il 2026″, le parole di Ugolini.

“Si è parlato del futuro centro sportivo, il presidente sta lavorando per trovare una nuova casa per il Napoli. Chissà che non possa essere confermata questa attuale. Il presidente è arrivato mentre la squadra stava facendo una seduta in sala video. Dopo un po’ De Laurentiis se n’è andato, mentre è rimasto in sede l’amministratore delegato Andrea Chiavelli”, ha detto ancora il giornalista di Sky.