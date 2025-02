Una “maledizione” per il Napoli: torna titolare dopo 147 giorni

Calcio Napoli Ultimissime – Problemi per Antonio Conte a poche ore dal match contro l’Udinese: scatta l’emergenza al Maradona

Dall’inizio del nuovo anno, il Napoli sta vivendo una vera e propria maledizione sulla fascia sinistra. Kvaratskhelia ha chiesto la cessione, il suo erede acquistato nel mercato invernale non è ancora in condizione di scendere da titolare e in difesa ci sono ben due terzini infortunati. Ecco le ultimissime sul Calcio Napoli in vista della gara contro l’Udinese.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise su X, Antonio Conte deve rimediare alla doppia assenza di Olivera e Spinazzola, mandando in campo dall’inizio Pasquale Mazzocchi.

Dopo l’infortunio di Olivera, continua la maledizione della fascia sinistra. Si ferma Spinazzola per mal di schiena, toccherà a Mazzocchi giocare a sinistra. @Iamnaples — Ciro Troise (@CiroTroise) February 9, 2025

Il terzino uruguaiano è fermo per un problema al polpaccio, mentre l’ex Roma dà forfait a causa di un problema alla schiena. Si tenterà il recupero per il prossimo delicato match all’Olimpico di Roma, contro la Lazio. Per Olivera, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Mazzocchi è regolarmente utilizzato da Antonio Conte. Il terzino deve riscattarsi dall’errore di mal posizionamento in Roma-Napoli e ha l’occasione di farlo davanti al suo pubblico nella gara di questa sera. Inoltre, Mazzocchi torna titolare in campionato dopo 147 giorni. L’ultima volta a Cagliari, nel match vinto 0-4. A seguito di quella sfida, il difensore nato a Barra è stato impiego per altre 10 volte in Serie A, ma tutte da subentrante. L’ultima presenza da titolare risale al 26 settembre, quando il Napoli si è imposto in casa per 5-0 contro il Palermo. In quella circostanza, Pasquale ha disputato tutti e novanta i minuti.