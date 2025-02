Neres, cosa è cambiato dopo l’addio di Kvaratskhelia: nessun dubbio

Serie A, Napoli Udinese: ecco le dichiarazioni di David Neres durante il pre partita del match di campionato ai microfoni di Dazn.

La 24esima giornata di Serie A vedrà Napoli ed Udinese affrontarsi allo stadio Diego Armando Maradona. Un appuntamento fondamentale per gli azzurri in ottica scudetto visto il +3 sull’Inter di Simone Inzaghi, da difendere e da far lievitare. In campo sono stati schierati gli 11 tipo di Antonio Conte con la sola sostituzione di Spinazzola, out per infortunio.

Al suo posto ci sarà Pasquale Mazzocchi che avrà sicuramente l’obiettivo di migliorare l’ultima prestazione contro la Roma. Sulla partita, prima dell’inizio di quest’ultima, David Neres ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Napoli Udinese, Neres: “Darò sempre il massimo”

Sulla partita d’andata, cruciale per il suo adattamento in casa Napoli, ha dichiarato: “Quella è stata una partita molto importante per me, mi ha consentito di crescere in fiducia e di avere continuità, avere una sequela di partite. Spero di continuare a dare un contributo alla squadra“.

In merito al suo apporto in campo prima e dopo l’addio di Kvaratskhelia: “Non importava quanti minuti avevo, l’importante è dare sempre il meglio. Vorrei come tutti i giocatori giocare dall’inizio, ma darò sempre il massimo”.