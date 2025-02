Napoli-Udinese, Maradona in visibilio: cosa è successo prima del match

Serie A, Napoli Udinese: ecco cos’è successo allo stadio Maradona prima dell’inizio del match tra le due compagini.

La domenica di campionato si conclude con il match di Serie A tra Napoli ed Udinese. Gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a mantenere l’ambizione scudetto allungando, almeno per una notte, di 6 punti sull’Inter di Simone Inzaghi. Contro l’Udinese al Maradona sarà una partita di grande rilevanza per il futuro del campionato. Prima dell’inizio del match, però, sono successe diverse cose a bordocampo che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi.

Napoli Udinese, l’omaggio del Maradona a Gokhan Inler

Ad introdurre la partita tra Napoli ed udinese sono stati alcuni eventi che l’intero Maradona ha apprezzato con molto piacere. Gokhan Inler, oggi responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha ricevuto in omaggio la maglia del Napoli di quest’anno con il suo nome ed il suo numero a dimostrazione del forte legame con il popolo partenopeo.

In merito a ciò, ha dichiarato: “Questa è stata una bella sorpresa, la gente ancora non ha dimenticato la nostra bella storia. Siamo cresciuti tutti insieme qui, la gente è sempre stata bene con me. Li ringrazio”.

Il centrocampista svizzero è sicuramente nel cuore dei tifosi azzurri dopo aver fatto parte della compagine partenopea dal 2011 al 2015. Ben 4 anni tra la gestione di cuore e grinta targata Walter Mazzarri e quella innovativa ed internazionale di Rafael Benitez. In bacheca colleziona due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.

Premio ad Antonio Conte: è successo nel pre partita

L’allenatore salentino sta facendo grandissime cose sulla panchina del Napoli. In nemmeno un anno di gestione ha saputo trasmettere sia trame di gioco interessanti sia grandi valori ai propri ragazzi. Quest’ultimi sono parsi molto disponibili e funzionali alla causa: le loro prestazioni e risultati in campo ne sono l’evidenza.

Successivamente all’omaggio dell’intero stadio Maradona ad Inler, Antonio Conte ha ricevuto il premio di Philadelphia Coach of the Month. Un riconoscimento per aver condotto un mese speciale contro squadre di livello che ha permesso al Napoli di raggiungere la vetta della classifica.

Nel mese di gennaio, infatti, Antonio Conte è riuscito a raccogliere il massimo dai suoi. In 4 gare disputate tra Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus, gli azzurri sono ad aggiungere ben 12 punti alla propria classifica. Tutte vittorie, dunque, per un Napoli che continua a coltivare il sogno scudetto.