Napoli Basket, blackout a Venezia: gli azzurri durano solo un quarto

Il Napoli Basket perde contro la Reyer Venezia e interrompe la striscia di tre vittorie di fila: la squadra di coach Valli dura solo un quarto

La Reyer Venezia strapazza il Napoli Basket, che dopo tre successi di fila sprofondano in trasferta prima della sosta per la Coppa Italia. Gli Azzurri, privi del nuovo acquisto Egbunu tornato in America per problemi familiari, regalano secondo e terzo quarto.

Nel primo periodo, la gara si mantiene a ritmi bassi ma è punto a punto. Tanti errori da una parte e dall’altra, ma la gestione del pallone del Napoli è piuttosto positiva. Male però a rimbalzo, tant’è che Valli nel secondo periodo manda in campo Biar, il suo centro alto 2,16 m. Venezia emerge alla lunga, ingrana, mette pressione agli azzurri che piano piano escono completamente dalla partita.

A nulla serve l’intervallo, quando Venezia invece prende il sopravvento e arriva persino ad una differenza canestri di +34, massimo vantaggio della partita. Kabengele immarcabile sotto canestro, chiude la sua gara con 23 punti e 7 rimbalzi. Ottima la prestazione di McGruder che in 22 minuti realizza 20 punti e 7 rimbalzi. L’unica nota positiva di Napoli è Toté, il quale nonostante i quattro falli raggiunti nel terzo quarto, riesce a finire la partita e realizza 18 punti. Malissimo Zubcic, oggi mai in gara (partito titolare, poi solo 16 minuti). Salva la faccia anche Treier, che fa 4/10 da 3 e chiude con 18 punti.

Nei prossimi giorni coach Valli avrà tempo e modo di analizzare la sconfitta e aggiustare le lacune emerse a Venezia. Il roster azzurro ha dimostrato nelle gare precedenti di poter lottare per la salvezza, ma la Reyer al momento è sicuramente superiore.

Tabellino Venezia-Napoli 91-68

Venezia: Kabengele 23 punti, McGruder 20, Ennis 20, Parks 9, Moretti 8, Wheatle 7, Casarin 5, Wiltjer 4, Simms 2;

Napoli: Tote 18 punti, Treier 18, Green 12, Pangos 10, De Nicolao 4, Pullen 3, Saccoccia 3