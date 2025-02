Napoli Basket a lutto: il ricordo per il giovane 17enne dell’Academy

Napoli Basket colpita dalla tragedia della morte del ragazzo 17enne avvenuta a causa di un brutto incidente: il gesto per ricordare il giovane dell’Academy

Nella notte del 2 febbraio, il giovane Domenico frequentante il liceo Labriola di Napoli è stato investito da un auto in viale Dohrn. Il ragazzo faceva parte dell’Academy del Napoli Basket. Un piccolo cestista in erba, un sognatore. Un giovane con una vita davanti a sé, tutta da scrivere. Strappato alla vita troppo presto.

Dopo giorni trascorsi in condizioni critiche in ospedale, Domenico non ce l’ha fatta. Tante le dimostrazioni d’affetto dei suoi compagni di scuola, di squadra, dei suoi parenti e anche del Napoli Basket che in occasione del match di campionato in trasferta con la Reyer Venezia ha deciso di scendere in campo con il segno di lutto sulla canotta.

Le indagini sull’incidente proseguiranno, con le autorità che hanno acquisito le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dov’è avvenuto il tragico episodio.