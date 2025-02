Di Lorenzo svela in conferenza: il pensiero dello spogliatoio sullo Scudetto

Napoli Udinese 1-1, arrivano le parole di capitan Giovanni Di Lorenzo nella conferenza stampa post partita.

La 24esima giornata di Serie A ha visto Napoli ed Udinese affrontarsi allo stadio Maradona. Nonostante le alte aspettative, gli azzurri non sono riusciti a trovare la vittoria complice un avversario solido e davvero in ottima forma fisica. L’errore nel rinvio di Juan Jesus e la poca cattiveria sotto porta sono stati i fattori caratterizzanti del pareggio del Napoli.

Nel post partita, capitan Giovanni Di Lorenzo ha parlato nella consueta conferenza stampa ed ha trattato diversi temi interessanti e della partita e del percorso degli azzurri.

Di Lorenzo: “C’è grande delusione. Scudetto? Vi spiego”

In merito al deludente pareggio, ha dichiarato:

“Cosa non bisogna fare? C’è grande delusione per questo pareggio in casa, dispiace perchè viene dopo un pareggio all’ultimo contro la Roma. Sono due piccoli stop in un campionato strepitoso, dobbiamo continuare a lottare perchè ce lo chiede l’allenatore e lo facciamo ogni giorno per il Napoli da qui alla fine”.

Riguardo all’atteggiamento difensivo, ha sottolineato:

“La fase difensiva è di squadra, abbiamo sofferto qualche ripartenza contro una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà: non siamo stati troppo puliti col palleggio, sbagliato passaggi sulla loro trequarti, subite ripartenze: dobbiamo essere meno frenetici e gestire diversamente la palla, per evitare contrattacchi”.

Sul tema scudetto:

“Parliamo di scudetto nello spogliatoio? Non ne parliamo tanto, il campionato è lungo e ci sono tante partite: non ne parlavamo due anni fa, e avevamo quel vantaggio. Ora pensiamo alla prossima partita, stiamo facendo qualcosa di straordinario difficile da pensare all’inizio. Pensiamo partita dopo partita, poi vedremo”.

Riguardo alle energie spese dalla squadra nel corso della stagione:

“C’è stanchezza? Abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente, giocano ad alta intensità ed è stata una partita tosta. Non so se sia brillantezza o altro, a volte si parla di fisico quando invece non siamo puliti tecnicamente e diamo il via a rincorse all’indietro che possono dare fastidio”.

Rispetto alla posizione degli attaccanti dell’Udinese, ha messo in evidenza: