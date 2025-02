Inter, gli chiedono della classifica e del Napoli: sentite come risponde Inzaghi

Ultime calcio Napoli – Vittoria della Fiorentina, a sorpresa, contro l’Inter per 3-0, risultato che sorride sicuramente ad Antonio Conte: arriva il commento nel post gara di Simone Inzaghi.

Da Firenze arriva il risultato che non ti aspetti: la Fiorentina liquida l’Inter con un sonoro 3-0 e fa uno scatto importante per le speranze di qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League. Sorride, ovviamente anche il Napoli calcio, che nelle ultime partite si è portato sopra la squadra di Simone Inzaghi, con quest’ultima che resta a meno tre lunghezze in classifica considerando proprio il risultato maturato all’Artemio Franchi.

Un risultato che rischia di essere davvero pesante per la lotta al vertice: sorride Antonio Conte, pur consapevole che da qui alla fine manca ancora molto e tutto è ancora in palio. Pensiero sottolineato dallo stesso Simone Inzaghi nel post match di Firenze, spiegando come sia, dal suo punto di vista, parlare di Scudetto.

Serie A, le parole di Inzaghi sul Napoli e sul -3 in classifica

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito alla sconfitta pesante rimediata a Firenze contro la Fiorentina, per 3-0. Il tecnico si è soffermato, oltre che sulla prestazione evidentemente non soddisfacente,

Quando gli viene chiesto del Napoli e del divario attuale in classifica, il tecnico dei nerazzurri ha risposto:

“Mancano ancora quindicu partite, dopo questa sconfitta non è il caso di parlare dello Scudetto”.

Tale dichiarazioni, dunque, lasciano trasparire un certo fastidio conseguente alla brutta prestazione dei nerazzurri all’Artemio Franchi, che per Simone Inzaghi non dovrà ripetersi per evitare che il Napoli di Antonio Conte possa prendere ulteriormente il largo in classifica.