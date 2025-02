L’annuncio a sorpresa dell’allenatore apre scenari imprevedibili su quello che sarà il futuro di Victor Osimhen.

I prossimi mesi saranno cruciali per conoscere l’effettivo futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, con diversi club europei che lo hanno messo nel mirino ma che non sono stati disposti a pagare la clausola rescissoria sul contratto dell’attaccante.

Manchester United e Chelsea, tanto per fare un esempio, da tempo seguono proprio le vicende di Victor, ma non pare siano intenzione a pagare la clausola da 75 milioni che permetterebbe ad Osimhen di liberarsi subito. Clausola che, va detto, non potrebbe pagare la Juventus (è valida solo per l’estero), altro club accostato ad Osimhen in questi mesi.

Nel corso delle ultime ore, però, è emerso anche l’interesse di un club della Saudi Pro League per Osimhen: stiamo parlando dell’Al Ahli, pronto a mettere sul piatto una cifra da 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante del Lille.

Lo stesso giocatore – scrive ancora Cronache di Napoli – non è super convinti di voler accettare la proposta araba, e cosi bisognerà capire se dell’Al Ahli possa arrivare una proposta in grado di convincere Osimhen, soprattutto dal punto di vista economico.

Napoli Calciomercato Ultimissime – Osimhen, l’annuncio dell’allenatore dell’Al Ahli

Matthias Jaissle, allenatore dell’Al Ahli, ha parlato ai microfoni del portale spagnolo AS, soffermandosi anche sul mercato ed alcuni aspetti legati a questo. Gli viene posto un nome in particolare, proprio quello di Victor Osimhen: e cosi arriva la risposta dello stesso tecnico tedesco.

“Prima hai detto che ha avuto problemi in estate, sul mercato. Una cosa di cui si è parlato molto è stato Victor Osimhen. Era così vicino? ‘(Sorride e pensa) Posso solo dire che mi piace Victor Osimhen come giocatore. È un attaccante di alto livello, con una grande capacità di arrecare danno alla difesa.

Lasciamo perdere (ride), mi piace molto'”.