“Non sta convincendo i tifosi”: Kvara, arriva il colpo di scena da Parigi

Com’è cominciata l’avventura di Khvicha Kvaratskhelia con il Paris Saint Germain? Il georgiano non ha convinto i tifosi.

Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato il segno in casa Napoli. L’ultimo Scudetto porta in calce anche la firma del calciatore georgiano, protagonista indiscusso al primo anno in Serie A. Cosi come l’ex numero 77 azzurro, anche Osimhen e gli altri componenti del gruppo sotto la guida di Luciano Spalletti, ma l’impatto avuto da Khvicha all’ombra del Vesuvio gli ha permesso di attirare l’attenzione di tanti top club europei.

E cosi, dopo tre anni, l’addio al Napoli e l’approdo al Paris Saint Germain, squadra che ha deciso di scommettere in maniera importante sul georgiano. L’addio di Kvara al Napoli ha lasciato tanto amaro in bocca per i tifosi napoletani, mentre in quel di Parigi stanno ora conoscendo in maniera approfondita quelle che sono le qualità dello stesso Kvara; certo, non con poche difficoltà di adattamento.

Ultime Napoli calcio – Kvara non ha ancora convinto i tifosi del PSG: la situazione

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha fatto il punto proprio sull’avventura di Kvara al PSG: ancora poche partite, certo, ma già qualche reticenza da parte dei tifosi francesi nell’andare a riconoscere il valore di un calciatore che all’ombra del Vesuvio ha mostrato dei numeri davvero importanti.

“Finora ha giocato tre partite, solo una per intero, e tutto sommato nemmeno benissimo. Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Parigi come uno dei tanti: nessuna presentazione speciale in stile Messi, Ibra o Neymar, ma la routine che accompagna negli ultimi due anni i nuovi giocatori del Paris Saint-Germain”, ha scritto oggi il Corriere dello Sport.

“Video dell’arrivo, prime parole, foto con la maglia, insomma le solite cose. A cui va aggiunta una presentazione al Parco dei Principi prima della partita che il Psg ha giocato contro il Manchester City in Champions e alla quale, purtroppo per lui, il georgiano non ha partecipato in quanto fuori dalla lista”, il racconto.

Un’avventura cominciata senza particolari sussulti per il talento georgiano: “Il debutto con la maglia numero 7, che fino all’anno scorso era di un certo Mbappé, l’ha fatto pochi giorni dopo, in casa contro il Reims e da titolare. Partito largo a sinistra, per poi traslocare nella ripresa al centro, dove non ha reso”.