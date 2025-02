Le cinque trattative difficile da digerire: i nomi del mercato e la posizione di Conte degli ultimi giorni.

Il mercato del Napoli non ha di certo soddisfatto Antonio Conte che si è ritrovato con un Khvicha Kvaratskhelia in meno e senza un vero sostituto. E’ arrivato Noah Okafor soltanto nei minuti finali del mercato, ma è chiaro che il tecnico che la piazza si aspettavano qualcosa in più.

Giovanni Manna ha lavorato alacremente in queste settimane per cercare un sostituto, trattando anche calciatori che hanno stuzzicato l’entusiasmo di una piazza che adesso attende l’estate per capire su chi si sposterà l’attenzione della dirigenza azzurra.

Notizie calcio Napoli – Le cinque trattative sfumate

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto su quelle che sono state le strategie di mercato del Napoli, andando ad analizzare quelle che sono state le cinque trattative di Manna per andare a rinforzare la rosa; trattative che, però, non hanno portato ai risultati sperati.

“Il doloroso addio di Kvaratskhelia e cinque trattative andate in fumo nella stessa sessione del mercato: per Danilo, Garnacho, Adeyemi, Comuzzo e Saint-Maximin, in rigoroso ordine cronologico. Il boccone da ingoiare è stato molto indigesto e l’onesta ricostruzione dei fatti pubblicizzata dal Napoli è servita solo a salvare la forma, ma senza spostare di una virgola la fastidiosa sostanza”, scrive oggi La Repubblica.