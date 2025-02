Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Spunta un’offerta importante dalla Saudi Pro League, arriva la reazione del calciatore.

Al termine di questa stagione, Victor Osimhen tornerà al Napoli. Il prestito al Galatasaray, infatti, durerà soltanto fino a giugno e vedrà il nigeriano rientrare in azzurro anche se, in teoria, soltanto virtualmente. La situazione dell’attaccante, infatti, andrà poi gestita dalla società che dovrà capire come andare a strutturare quella che sarà l’operazione di uscita definitiva.

Osimhen ha una clausola da 75 milioni sul suo contratto che, però, è valida soltanto per i club esteri: per le squadre italiane interessate, invece, bisognerà trattare direttamente con Aurelio De Laurentiis. La Juventus è stata accostata proprio ad Osimhen nel corso degli ultimi mesi, ma trattare con il patron azzurro sarà molto complicato.

Al tempo stesso, il nigeriano ha attirato su di sé gli occhi di diversi club stranieri: il Galatasaray, tanto per fare un esempio, ha provato a studiare una formula convincete per trattenerlo in Turchia, ma ad oggi la proposta è ben lontana dalla clausola e da quelle che sono le pretese dello stesso De Laurentiis.

Calciomercato Napoli ultimissime – Al Ahli su Osimhen: spunta l’offerta

Anche dalla Premier League ci sarebbero occhi puntati su Osimhen, come raccontato anche negli scorsi mesi: Manchester United e Chelsea, tanto per fare un esempio, non avrebbero spento i riflettori sulla situazione dell’ex attaccante del Lille. Ad oggi, però, non è chiaro se questi club siano disposti a pagare la clausola rescissoria.

C’è, però, anche chi sarebbe disposto addirittura a superare la cifra indicata nel contratto di Victor: l’Al Ahli, squadra della Saudi Pro League, vorrebbe prendere Osimhen andando anche a pagare 80 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, stando a quanto riportato da Cronache di Napoli. Il calciatore – si legge – non sarebbe convinto di un trasferimento in Arabia, almeno al momento.

“A gennaio Victor ha deciso di restare al Galatasaray e ha escluso ogni possibilità di cessione; per la verità il Gala stesso ha provato ad acquistarlo offrendo 65 milioni, ma il Napoli ha rifiutato”, scriveva invece ieri il Corriere dello Sport.

Ed ancora: “In estate si riaprirà l’asta, con un prezzo decisamente più ragionevole rispetto ai 120 milioni della clausola pre-Turchia. E se qualcuno lo vorrà in Italia, beh, dovrà ovviamente sedersi a trattare faccia a faccia con De Laurentiis e Manna”.