La nuova passione di Marek Hamsik: l’ex giocatore azzurro ha lasciato tutti letteralmente senza parole.

Il molti ricordano con grande affetto quello che ha rappresentato Marek Hamik per il Napoli. Uno dei calciatori che ha fatto la storia recente del club azzurro, in particolare di quel pezzo di storia con Aurelio De Laurentiis presidente del club partenopeo.

Marek ha vissuto anni fantastici a Napoli, ed è andato via in un mese di febbraio di qualche anno fa, sorprendendo tutti ma lasciando Comunque il ricordo di un calciatore che all’ombra del Vesuvio ha lasciato il segno.

Tra qualche giorno ci sarà l’addio al calcio dello slovacco, al quale sono stati invitati anche tanti ex compagni con i quali Hamsik ha condiviso la sua esperienza in quel Napoli.

L’ex numero 17 del Napoli ha rilasciato un’intervista in queste ore, parlando dell’addio al calcio ma anche di quelle che sono diventate delle nuove passioni per lui. Alcune sono davvero singolari che hanno lasciato senza parole anche i suoi ex tifosi del Napoli, come dimostrato dai tanti commenti sui social: Marek si dedica al piacere della fattoria. “Abbiamo tre cani, un gatto, due tartarughe, sei porcellini d’India, due furetti e anche un gallo“, le parole di Marek.

“Abbiamo 29 galline che producono circa due dozzine di uova al giorno, abbastanza da pensare persino di aprire un negozio. Abbiamo un sistema di riscaldamento e ventilazione integrato, tutto realizzato su misura con porte scorrevoli automatiche, così non dobbiamo alzarci la mattina per controllarle. Direi che sono accudite meglio di noi umani”, ha detto ai microfoni di Sport24.sk.