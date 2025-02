Cosa farà Antonio Conte per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese? Arrivano le ultime di Sky Sport.

Il Napoli si avvicina alla sfida contro l’Udinese. La squadra azzurra dovrà dare un segnale forte dopo il pareggio contro la Roma, al netto di quella che è stata una prestazione di buon livello nel primo tempo e decisamente meno nella seconda parte.

Antonio Conte dovrà studiare la migliore formazione possibile, al netto di quelli che saranno i soliti problemi di infermeria ma con qualche buona notizia: il rientro di Alessandro Buongiorno di sicuro rappresenta un segnale positivo per la compagine partenopea.

Calcio Napoli notizie – Le ultime di Sky sulla formazione di Conte

“L’allenamento congiunto di ieri con il Giugliano è stato di fatto organizzato per Buongiorno. Il difensore è rimasto in campo per novanta minuti. E’ possibile che l’ex Toro rientrerà tra i titolari più avanti, per non correre rischi e per non cambiare adesso le dinamiche della fase difensiva”, le parole di Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport.

“Nessuno vorrebbe essere al posto di Conte: mettere dentro Buongiorno, oggi, vuol dire togliere un Juan Jesus di assoluta affidabilità, bravo in costruzione e che vive un momento di condizione psico-fisica ottimale. Per un allenatore, andare a toccare certi equilibri non è mai cosa facile”, ha ancora detto l’inviato di Sky per il Napoli.