Spunta il retroscena di mercato che riguarda il Napoli di Antonio Conte: poteva arrivare un calciatore molto interessante in azzurro.

Che il mercato del Napoli non sia stato particolarmente soddisfacente, è sotto gli gli occhi di tutti ed anche per bocca di Giovanni Manna è passato chiaramente un messaggio netto: si poteva e probabilmente si doveva fare di più. Anche Antonio Conte, con ogni probabilità, si aspettava qualcosa di più dal club in sede di mercato.

Sono arrivati Scuffet, Hasa, Billing e Okafor, giocatori che andranno ad aumentare il volume della rosa azzurra senza, però, spostare di netto quella che è la qualità del gruppo a disposizione di Conte. Ci si aspettava il sostituto di Kvaratskhelia, con Alejandro Garnacho che sembrava il primo indiziato ad arrivare, ed invece dopo settimane di trattative alla fine è arrivato Okafor.

Acquisti Napoli – Thauvin poteva arrivare gratis in azzurro: il retroscena

“Thauvin ha vissuto anni importanti, ha vinto il Mondiale con la Francia, era molto attenzionato anche dall’Italia, da Napoli e Milan in particolare. Arrivò a scadenza di contratto, le italiane non affondarono il colpo, per cui decise di andare in Messico”, ha detto Crescenzo Cecere, in diretta a Stile Tv durante la trasmissione ‘Salite sulla giostra”.

Ed è proprio parlando di Thauvin che è spuntato fuori un retroscena di mercato che riguarda anche il Napoli: “Thauvin è stato vicino al Napoli, ci sono state chiacchiere con entrambe le italiane, ma è difficile chiudere tutte le operazioni che si vogliono fare. Poi, il contratto che gli era stato proposto dal Messico era improponibile sia per il Napoli che per il Milan”, ha spiegato Cecere.