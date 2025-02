Dopo Kvaratskhelia un altro georgiano: ecco chi sta monitorando il Napoli

Un altro georgiano potrebbe arrivare a Napoli dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia: spunta il nome in queste ore.

Con l‘addio di Khvicha Kvaratskhelia, in casa Napoli si è definitivamente chiuso un capitolo importante che ha visto la squadra azzurra entrare in sinergia con un intero popolo, quello georgiano. In questi anni non sono state poche le bandiere della Georgia che anche al Maratona sono state ben visibili, proprio per sostenere Kvara ed il suo lavoro in azzurro.

Una sinergia che è sembrata molto forte, soprattutto durante l’anno dello Scudetto: poi la decisione di Khvicha di andare via e provare una nuova avventura al Paris Saint Germain. La cessione dell’ormai ex numero 77 azzurro è avvenuta rapidamente, proprio come un “fulmine a ciel sereno”, tanto per citare Antonio Conte.

Eppure, quello tra Napoli e la Georgia potrebbe essere un legame destinato a non spegnersi: Giovanni Manna, infatti, avrebbe messo gli occhi su un altro talento georgiano che farebbe al caso della squadra partenopea e di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli 24 – Un altro georgiano dopo Kvara: spunta il nome

A riportare la notizia è il portale georgiano Gazeta, che pone anche il Napoli tra le squadre che starebbe seguendo in maniera molto importante Giorgi Kochorashvili: centrocampista centrale classe 1999, attualmente gioca nel Levante, squadra della Segunda División spagnola, e indossa la maglia numero 6.

“Secondo informazioni confermate, l’agente di Giorgi Kochorashvili sta trattando con Napoli e Valencia, oltre allo Sporting. Nonostante la sessione invernale di calciomercato sia già terminata, le squadre hanno già iniziato a prepararsi per la nuova stagione”, scrivono in queste ore dalla Georgia.

“L’attuale contratto di Giorgi Kochorashvili con il Levante scade nel 2027. Il Valencia valuta il giocatore georgiano circa 10 milioni di euro. Si prevede che altri club diventeranno più attivi, anche se lo Sporting sarebbe vicino all’ingaggio di Giorgi Kochorashili e, se tutto andrà secondo i piani, il centrocampista georgiano venticinquenne inizierà la nuova stagione con il club di Lisbona”, hanno ancora specificato i colleghi di Gazeta.