Billing a Radio CRC: “Conte uno dei motivo per cui sono venuto a Napoli! Serie A? Mi ha impressionato…”

La prima intervista di Philip Billing come nuovo calciatore azzurro: le parole del centrocampista danese.

Philip Billing è uno dei nuovi arrivi di casa Napoli. Il centrocampista danese è arrivato dal Bournemouth per andare a coprire il vuoto lasciato dalla cessione di Folorunsho, passato nelle scorse settimane alla Fiorentina.

Il giocatore danese si è presentato in queste ore ai microfoni di Radio CRC, lasciandosi andare cosi alla prima intervista da giocatore del Napoli:

“Mister Conte? È uno dei motivi per cui sono venuto qui, naturalmente. È un vincente e in allenamento devi essere sul pezzo ogni giorno. Sono venuto qui per imparare e diventare un giocatore migliore: penso che lui sia l’uomo perfetto per questo”, le parole di Billing.

“Quando vieni dall’estero in una situazione come questa, sai di dover trovare il tuo posto, ma qui sono tutti grandi. Il rapporto tra i miei compagni di squadra è come quello di una famiglia. Tutti sono stati gentili con me e cercano di aiutarmi. Ho solo cose positive da dire sul gruppo che ho trovato qui: lavorano tutti duramente”, ha ancora detto Billing.

Il giocatore danese ha anche parlato del rapporto con alcuni compagni di squadra:

“McTominay ed Anguissa? Penso che siano entrambi due grandissimi giocatori. Mi diverto ad allenarmi insieme a loro, li guardo molto per vedere cosa fanno, perché ovviamente sono qui da più tempo di me. Parto dal mio modo di giocare, ma cercando di imparare anche attraverso loro. Sono entrambi incredibili: ottimi profili sia sul piano fisico che tecnico. Sono giocatori che corrono molto e segnano anche”

Un passaggio durante l’intervista, anche sulle differenze tra Serie A e Premier League.

“Rispetto alla Premier League, quello che mi ha impressionato di più della Serie A è l’aspetto tattico. Questo ti spinge ad usare molto di più il cervello. Ogni giorno ci concentriamo sulla tattica e mi piace: ti aiuta a capire meglio il gioco”

Billing, il Napoli e le prime settimane in azzurro

“Napoli-Juventus al Maradona? È stato da pelle d’oca vedere lo stadio pieno ed i tifosi cantare con passione durante tutta la partita. È molto diverso rispetto a dov’ero prima: è un qualcosa che ti dà molta carica e grinta. Mi è piaciuto molto”, ha spiegato Billing.

Un passaggio anche su Napoli come città:

“Ho guidato un po’ in giro, quindi ho visto già qualcosa. Ovviamente il Vesuvio, il lungomare e poi da lontano anche Capri ed Amalfi”.

L’ex Bournemouth ha anche parlato della sua vita privata:

“Per quanto riguarda la musica ascolto il rap e la musica house. Ovviamente sento molta musica danese, ma penso che inizierò ad ascoltare anche un po’ di musica italiana per capire meglio la lingua. Ma non ho davvero una preferenza sui generi musicali, mi piace ascoltare più cose”.