“Sfumato per risparmiare 2 milioni”: il retroscena di mercato in diretta

Spunta il retroscena di mercato che riguarda gli azzurri: la decisione del club riguardo uno degli obiettivi di Manna.

Da poche ora si è chiusa la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha chiuso il colpo Okafor, senza però arrivare ai fuochi d’artificio che ci si aspettava. In questa settimane il nome di Alejandro Garnacho è stato al centro del chiacchiericcio mediatico, ma il giocatore argentino alla fine è rimasto a Manchester.

In casa azzurra, invece, è arrivato l’attaccante svizzero che ha lasciato Milano proprio per approdare alla corte di Antonio Conte. Starà adesso all’allenatore valorizzare quello che a tutti gli effetti rappresenta ad oggi una riserva di David Neres.

Ultimissime Calciomercato Napoli – Caso Danilo, il retroscena in diretta

Anche in difesa ci si aspettava qualcosa in più. Il colpo Comuzzo sembrava ad un passo, salvo poi vedere Napoli e Fiorentina non accordarsi per portare il difensore viola all’ombra del Vesuvio.

Prima di Comuzzo, tra l’altro, Giovanni Manna aveva fatto un tentativo anche per Danilo, con il quale sembrava essere riusciti a trovare l’accordo. L’ormai ex difensore della Juventus, poi, ha deciso di tornare in Brasile.

Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo proprio il caso Danilo: “A dicembre è stato fatto un errore dal Napoli che per risparmiare due milioni per Danilo ha visto poi sfumare l’affare. Credo che Conte sia arrabbiato più per il mancato arrivo del difensore che non per il sostituto di Kvara. Marin non lo vede, al tecnico manca il Danilo di turno e credo avrebbe fatto di tutto per averlo a Napoli”.