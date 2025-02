Le prime parole di Noah Okafor da nuovo calciatore azzurro: l’attaccante svizzero ha parlato attraverso i social.

Noah Okafor è un nuovo calciatore del Napoli ormai da diverse ore. L’attaccante svizzero è arrivato all’ombra del Vesuvio proprio in queste ore, ed oggi ha anche svolto il primo allenamento con gli azzurri.

I tifosi del Napoli hanno atteso per settimane l’arrivo di quello che è a tutti gli effetti il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, anche se i nomi che sono circolati in queste settimane erano ben diversi: da Garnacho ad Adeyemi, passando Amuzu e Saint-Maximi.

Giovanni Manna alla fine ha optato proprio per l’attaccante rossonero, di fatto spiazzando tutti e mettendo sul piatto un giocatore che dovrà dimostrare di valere l’investimento fatto nei prossimi mesi.

Se Antonio Conte sia soddisfatto o meno di quanto fatto in queste settimane, lo si scoprirà soltanto col tempo: ad oggi Noah Okafor rappresenta il presente della squadra azzurra.

Acquisti Napoli – Okafor in azzurro, le prime parole sui social

L’attaccante, come detto, è arrivato in queste ore ed è diventato un calciatore del Napoli. Cosi sono spuntate anche le prime immagine nel corso dell’allenamento odierno. Lo stesso Okafor ha anche rilasciato proprio attraverso il suo profilo Instagram le primissime parole ufficiali da giocatore del Napoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noah Okafor (@noah.arinze)

“Proud to be Napoli”, ha detto il neo attaccante del Napoli. Lo slogan azzurro è diventato di fatto il modo per dimostrare concretamente tutta la soddisfazione e l’orgoglio di vestire l’azzurro.