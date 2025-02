“Ci ha provato fino alla fine”: la rivelazione sulle ultime ore di mercato del Napoli

Il piano di Giovanni Manna ed i tentativi del direttore sportivo azzurro: cosi l’indiscrezione di mercato delle ultime ore.

Il Napoli ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con l’acquisto di Noah Okafor, arrivato dal Napoli per andare a tamponare quella che è stata la partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano ha lasciato Napoli improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno per ammissione dello stesso Conte.

Il club azzurro ha provato a lavorare per trovare una soluzione che potesse avvicinarsi a quella che è il livello dell’ex numero 77 azzurro. Così si è andati su Garnacho, trattativa che non ha trovato i giusti riscontri.

Poi i nomi di Adeyemi, Zhegrova, Chiesa ed infine Amuzu: nessuno di questi rispecchiava i requisiti necessari, e cosi Manna ha optato per Okafor. Ma c’è anche altro nome sul quale il Napoli ha lavorato fino alla fine.

Mercato Napoli ultimissime – Saint-Maximin, spunta l’indiscrezione

Allan Saint-Maximin è stato uno degli ultimi nomi sui quali si è poggiata l’attenzione del Napoli. Giovanni Manna, stando a quanto riportato anche da Niccolò Schira, ha provato fino alla fine a mettere le mani sull’attaccante.

Il giornalista ed esperto di mercato ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha provato fino all’ultimo una soluzione last minut alla Saint Maximin. Si spera che Conte riesca a fare l’ennesimo miracolo e quindi recuperare Okafor che fino a due anni fa era una promessa del calcio europeo”, le parole di Schira.