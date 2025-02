Napoli, che delusione: cambia tutto, l’annuncio inaspettato sullo stadio Maradona

Ultime Napoli Calcio – Pessime notizie per lo stadio Maradona e la città partenopea: incredibile esclusione, l’annuncio di Gravina non lascia altri dubbi

Nel pieno dell’ultima giornata di calciomercato, Gabriele Gravina è stato confermato come presidente della FIGC per il terzo mandato consecutivo. Dopo esser stato messo in discussione per via dell’esclusione al Mondiale e per la brutta figura a EURO 2024, il numero uno del calcio italiano è riuscito a mantenere saldo il suo posto. E in occasione della conferenza, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni che riguardano anche il futuro della città di Napoli.

Infatti, in merito ad EURO 2032, quando l’Italia ospiterà la competizione assieme alla Turchia, il presidente della FIGC ha praticamente escluso lo stadio Maradona e la città di Napoli come possibili location per le partite del torneo.

Napoli fuori dai giochi per EURO 2032: l’annuncio di Gravina

Da tempo si parla di restyling dello stadio Maradona. Addirittura il Presidente De Laurentiis lo vorrebbe tutto per sé, ma di fatto senza una compravendita con il Comune di Napoli è uno scenario non verificabile. L’impianto di Fuorigrotta, però, non risulterebbe in linea con i parametri imposti dall’UEFA per un eventuale Europeo. E il Paese ha stadi che evidentemente sono messi in condizioni migliori o che avrebbero progetti più invitanti rispetto a quanto offrirebbe la città di Napoli.

Così, Gabriele Gravina ha dichiarato in conferenza che quattro dei 5 stadi sono già a norma e possono ospitare le partite degli Europei 2032:

“Su cinque stadi tre sono accettati o accettabili: Milano, Torino e Roma. Entro il 1° ottobre 2026 dobbiamo indicare cinque stadi e devono avere queste caratteristiche: un progetto approvato e un finanziamento, mentre entro marzo 2027 bisogna garantire la posa della prima pietra. Il quarto stadio lo possiamo già segnalare, Firenze“

Poi il numero uno del calcio italiano ha proseguito, escludendo di fatto Napoli dalla corsa delle candidature:

“Poi c’è Palermo, grazie all’intervento del City Group, che ha avviato un’ottima interlocuzione con l’amministrazione comunale. Bologna e Cagliari sono a buon punto, Bari è molto impegnata”

Non vi è traccia del capoluogo campano, che rimarrebbe escluso da una manifestazione internazionale importante. Mesi fa, il Comune di Napoli era piuttosto ottimista in merito alla candidatura per EURO 2032, ma dopo questa conferenza servono più fatti e un impegno maggiore per convincere gli organizzatori a puntare anche sul Maradona. Sarebbe un’occasione persa imperdonabile per tutti.