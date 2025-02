Colpo di scena, salta la trattativa: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Napoli Calcio – Ultimissime: arriva il colpo last minute, ma salta anche l’importante trattativa sottoforma di prestito oneroso

Le ultimissime dal Napoli Calcio riguardano chiaramente la situazione legata all’esterno sinistro che il club azzurro deve acquistare per rimpiazzare Kvaratskhelia. E nelle ultimissime ore sarebbe arrivata una decisione importante.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, il Napoli sta virando su Noah Okafor. Dunque, salta la trattativa per Saint-Maximin a causa dei cavilli burocratici. Il francese, infatti, è di proprietà dell’Al-Ahli, ma era stato girato in prestito al Fenerbahce la scorsa estate. Per il trasferimento in Serie A sarebbe servito una rescissione dall’attuale accordo con i turchi e il trasferimento in prestito oneroso al Napoli. Tuttavia, il calciomercato arabo è chiuso da qualche giorno e la deroga FIFA per questo passaggio non è arrivata.

Napoli su Okafor: i dettagli dell’operazione

Per ovvie ragioni logistiche, Manna avrebbe deciso di puntare tutto sull’attaccante svizzero del Milan. Compreso che sarebbe stato impossibile arrivare a Saint-Maximin, il Napoli ha deciso di accelerare e riprendere i vecchi contatti avuti nei giorni passati con l’entourage del giocatore.

Secondo il giornalista di Sky Sport, Okafor si trasferirà al Napoli con prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni. L’attaccante svizzero, per un breve periodo di tempo di questa stagione, ha preso il posto di Leao, non in grande sintonia con Fonseca.

Okafor è cresciuto nelle giovanili del Basilea, poi è passato al Salisburgo dove in tre stagioni e mezzo è riuscito a ritagliarsi spazio e considerazione internazionale. Il Milan ha puntato su di lui nell’estate 2023. Nella scorsa stagione aveva il ruolo da spacca partite. Quest’anno, invece, sta facendo più fatica. Addirittura, sembrava tutto fatto per il suo passaggio al Lipsia. Anche in quel caso, si sarebbe chiusa la trattativa in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Tuttavia, dopo le visite mediche, il club tedesco ha ritenuto l’atleta non idoneo. Il trasferimento, di fatto, è saltato improvvisamente. Il Milan ha fatto anche sapere che il giocatore fosse sano e ora avrà una nuova occasione per dimostrare il suo vero valore.

Noah giocò la gara d’andata di campionato contro gli azzurri da titolare. Il suo apporto, però, non fu determinante. E il Napoli riuscì a strappare i tre punti a San Siro grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia.