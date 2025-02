“Assalto respinto”, niente da fare per il Napoli

Calciomercato Napoli 24 – Il mercato del Napoli potrebbe concludersi senza difensore centrale, e così Rafa Marin sarà destinato a restare.

Tramonta un’altra pista caldissima degli scorsi giorni: ecco le ultime notizie di calciomercato del Napoli delle ultime 24 ore. Rafa Marin resterà in azzurro, poiché l’opzione in difesa valutata dalla dirigenza non è andata a buon fine.

Non era una priorità assoluta, ma una buona possibilità da sfruttare. Il Napoli aveva valutato il profilo di Pietro Comuzzo per il presente e per il futuro. Gli agenti del difensore avevano avuto colloqui con il direttore sportivo, che proprio prima del match dell’Olimpico è uscito allo scoperto sull’interesse per il giocatore. Commisso, però, non ha accettato l’offerta del Napoli di circa 35 milioni di euro complessivi. E ne chiedeva almeno 40.

Comuzzo resta alla Fiorentina: arriva l’annuncio della RAI

Il Napoli ha provato a convincere la Fiorentina, senza successo. E così, dopo giorni intensi e di continui confronti, Pietro Comuzzo resterà alla Fiorentina fino al termine della stagione.

L’annuncio arriva anche dalla giornalista RAI Sara Meini, che tramite un post su X fa chiarezza sulla situazione del classe 2005:

“Fiorentina respinto l’assalto del Napoli, Pietro Comuzzo resta in maglia viola”

Il giocatore negli ultimi due incontri di campionato era partito dalla panchina, proprio a causa dei rumors di mercato. Ad ogni modo ha dato il suo contributo nelle due vittorie contro Lazio e Genoa e giocherà anche contro l’Inter, in occasione del recupero in programma il 6 febbraio. Salterà, però, Inter-Fiorentina in programma il prossimo weekend poiché diffidato.

Comuzzo resta un obiettivo della dirigenza partenopea per il futuro. Non è detto che il Napoli abbandoni del tutto la pista e che non possa provarci in estate. Il ragazzo piace molto a Conte e potrebbe rappresentare assieme ad Alessandro Buongiorno una papabile coppia di centrali della Nazionale italiana.

Così, a causa della trattativa saltata tra Napoli e Fiorentina, salta anche l’accordo tra gli azzurri e il Villarreal per Rafa Marin. Il centrale spagnolo resterà a disposizione del mister fino al termine della stagione. Attualmente non conta neanche una presenza in campionato. Proverà a debuttare prossimamente in Serie A.