Vola un ‘vaffa’ dalla panchina, poi il gol: il siparietto Pellegrini-Spinazzola

Calcio Napoli Notizie – Trash talking tra Spinazzola e Pellegrini all’Olimpico, ma alla fine a vincere la sfida è l’ex giallorosso: ecco cos’è successo in Roma-Napoli

Prima di segnare il gol a Svilar, Spinazzola riceve un invito poco carino dal suo ex capitano Lorenzo Pellegrini, che dalla panchina gli urla un bel ‘vaffa’. Anche abbastanza sentito, con il cuore. Ma tutto in modo molto ironico e con il sorriso tra le labbra. Ecco le ultime notizie sul calcio Napoli.

Al 27′ di Roma-Napoli, il centrocampista giallorosso viene beccato dalle telecamere. Il labile non tradisce: “Vaffa…” Spina!” . Il destinatario è proprio il terzino sinistro, che spinge tantissimo sulla corsia mancina. Gioca titolare contro i suoi ex compagni e addirittura, un minuto dopo quel vaffa, riesce anche a segnare il gol del vantaggio. Non realizzava una marcatura da settembre 2023. Segno del destino.

Spinazzola e il siparietto con Pellegrini: le parole in conferenza

Nella conferenza post partita, Leonardo torna sullo sfottò di Lorenzo Pellegrini:

“Mi ha mandato a quel paese prima del gol. I miei amici giallorossi mi hanno detto ‘non fai mai un gol, proprio oggi dovevi farlo'”.

Successivamente, il terzino del Napoli ha commentato il gol subito allo scadere:

“Fino a martedì avremo un po’ di delusione addosso. Abbiamo fatto grandi partite, in questo stadio contro una grande squadre come la Roma era difficile uscirne vincenti o con un punto. Ma ci siamo riusciti. Prendere gol all’ultimo fa male”

Sull’avversario, Spinazzola tiene a precisare la bravura dei giallorossi:

“Nella Roma sono entrati tanti uomini di qualità, ci siamo abbassati tanto. Contro l’Atalanta e la Juve abbiamo continuato a pressare alto, ma diamo merito anche alla Roma che ci ha spinto lì in basso. Martedì vedremo i nostri errori e dove possiamo migliorare”

Sul gol personale, invece:

“Sarei stato doppiamente felice se fosse valso la vittoria. Però è sfumato alla fine”

Contento a metà Spinazzola, lascia l’Olimpico consapevole di aver dato ancora una volta una mano al proprio club, quando sembrava ormai già ai titoli di coda la sua esperienza a Napoli solo 3 settimane fa. Ma allo stesso tempo resta un po’ di amaro in bocca per una vittoria sfumata nel finale, a causa della marcatura di Angelino.