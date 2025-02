Napoli e l’idea Soulé: l’annuncio in diretta

Roma Napoli 1-1, arrivano le parole a sorpresa di Matìas Soulè nel post partita in chiave mercato.

La partita tra Roma e Napoli si è conclusa sul risultato di 1-1: in fin dei conti giusto per ciò che si è visto in campo. Intanto però, a poche ore dalla fine del calciomercato invernale, la dirigenza partenopea non ha ancora chiuso per il sostituto di Kvaratskhelia. Negli ultimi giorni, però, sembrerebbe sempre più vicino Allan Saint-Maximin, ala dell’Al-Ahli in prestito al Fenerbahce. Nonostante ciò, l’annuncio di Matìas Soulè, ai microfoni di Dazn, ha chiarito maggiormente la situazione.

L’ala della Roma sta vivendo una stagione davvero difficile con i giallorossi nonostante sia stato accolto con grande entusiasmo visto il suo rendimento a Frosinone nella passata annata calcistica. Il giocatore, di conseguenza, non brillando con la sua nuova squadra nella prima parte della sua nuova avventura, ha ricevuto l’interesse di alcuni club a gennaio.

Calciomercato Napoli, Soulè svela: “Resto alla Roma”

Nel post partita, però, Soulè ha delineato il suo futuro in maniera chiara e diretta:

“Contento di restare. Ho parlato con il mister, resto alla Roma. Qualche offerta è arrivata, ma hanno deciso ed è anche quello che voglio io. Sono arrivato da poco e spero che non vada mai via”.

D’altra parte il direttore sportivo Manna non ha mai nascosto tutta la propria stima nei confronti dell’ex Juve tanto che in primavera l’avrebbe portato volentieri con sè a Napoli. Sebbene sia un’ala destra, avrebbe fatto comodo un prestito nel corso di questa seconda parte di stagione nelle vesti di vice-Neres. Una formula non soddisfacente per la Roma.