Conte deluso dal mercato, spunta una “richiesta” di ADL: il retroscena

Napoli calcio ultimissime – Antonio Conte è evidentemente deluso da questa sessione di mercato, che si concluderà tra poco più di ventiquattro ore: il quotidiano ha svelato il retroscena.

Le ultimissime notizie legate al calcio mercato in casa Napoli parlano di un club molto attivo in queste ore per mettere a segno le operazioni in entrata. Chiaramente, le aspettative da parte della piazza erano differenti, dal momento in cui i tifosi si sono visti costretti a salutare Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo sarà con ogni probabilità sostituito da Allan Saint Maximin, calciatore dell’Al Ahli, ora in prestito al Fenerbahce. In queste ore, dovrebbero aversi novità ulteriori circa il suo arrivo in Italia, con l’ex Newcastle e Nizza che arriverà all’ombra del Vesuvio in prestito oneroso fino al prossimo giugno.

Insomma, prende sempre più forma lo scenario per cui i principali obiettivi per il post Kvara (Garnacho e Adeyemi) non si sono materializzati. Una situazione per cui il tecnico non ha nascosto il suo disappunto nel corso della conferenza stampa di sabato pomeriggio (clicca qui per rileggere le dichiarazioni), visto che non è stato rimpiazzato quello che per gli azzurri era un vero e proprio campione. A soffermarsi sul pensiero di Conte è stata l’edizione odierna de Il Mattino, svelando anche la richiesta fatta pervenire dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultime calcio Napoli, Conte deluso: il retroscena da Il Mattino

Antonio Conte è chiaramente non soddisfatto di come la SSC Napoli stia per uscire dalla sessione invernale di calciomercato. Lo si è evinto, sostanzialmente, dalla conferenza stampa di sabato e tale sensazione è confermata anche dall’edizione odierna de Il Mattino.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Non ha perso la voglia di stare al Napoli (almeno, per ora) ma di sicuro sperava che sul mercato la società potesse essere più aggressiva. (…) Ovvio, è perplesso: ha fatto persino fatica, in questi giorni, ad allenare la squadra a Castel Volturno. Ha dovuto aggregare i giovani del settore giovanile che pure hanno i loro impegni nel campionato Primavera. Allarga le braccia, ma non chiude il cuore. Vorrebbe conquistare il suo decimo scudetto. E vorrebbe farlo qui a Napoli. Per questo le sue non sono (ancora) randellate”.

Mercato Napoli, De Laurentiis chiede pazienza a Conte

Aurelio De Laurentiis chiede di aspettare l’estate: questa è la posizione del numero uno del club azzurro nei confronti di Antonio Conte, che può ritenersi sicuramente non soddisfatto dell’andamento della sessione invernale di mercato, fatto salvo scenari ulteriori e, per ora, imprevisti di queste ultime ore.

“De Laurentiis gli ha solo chiesto pazienza. Per adesso, ce l’ha. Ma a maggio?”, la riflessione de Il Mattino. Intanto, però, la concentrazione deve restare sul campo, ma è evidente la delusione di Conte che, oggettivamente parlando, esce con qualche risorsa in meno – salvo ribaltoni – da questo mercato di gennaio.