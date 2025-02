Comuzzo al Napoli: ecco la decisione definitiva sull’affare

Calciomercato Napoli 24 – Pietro Comuzzo può ancora essere un giocatore azzurro: arriva la decisione definitiva sulla trattativa

Arrivano ultime notizie di calciomercato che potrebbero determinare le prossime 24 ore del Napoli. A pochissimo dal big match dell’Olimpico contro la Roma, c’è la scelta definitiva del club azzurro in merito alla trattativa Pietro Comuzzo.

Stando a quanto raccolto dal giornalista Gianluca Di Marzio, questa notte ci sarà un ultimo affondo per il difensore viola. Il Napoli e la Fiorentina avranno nuovi contatti per Pietro Comuzzo dopo la gara di Roma. E sarà praticamente l’ultimo tentativo per portarlo al Maradona.

Infatti, non ci sarà più tempo a disposizione per concludere l’eventuale operazione in caso di nuova fumata nera. Ricordiamo che Commisso ha già rifiutato l’offerta del Napoli che complessivamente prevede la spesa di 35 milioni di euro. Ma la Fiorentina ne chiede 40 per il suo giovane difensore classe 2005. E così, l’affare non si è sbloccato, con Comuzzo che per la seconda partita di fila è partito dalla panchina, salvo entrare a gara in corsa. In caso di mancato accordo tra le parti, Rafa Marin resterà bloccato al Napoli e non andrà in prestito al Villarreal.