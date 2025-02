Colpaccio Napoli Basket contro Brescia: Toté e Pangos immensi, è la terza vittoria di fila

Il Napoli Basket conquista la terza vittoria di fila e lascia l’ultimo posto in classifica: Pullen, Toté e Pangos trascinano coach Valli.

Straordinaria performance del Napoli Basket, che piega Brescia, seconda in classifica, per 90 a 85. Immensi Toté e Pangos che superano i venti punti. Ma la gestione del possesso nei secondi finali di Pullen è quella che determina la vittoria. Due punti pesantissimi. Staccata Cremona in classifica.

Primo quarto

Dopo cinque minuti primo vantaggio di Napoli, spinto dal pubblico e dalle buone giocate di Green e Pangos. Importantissime anche le due triple di Toté, lasciato liberissimo da Bilan. Parziale di 10-0 per Napoli, interrotto solo da un canestro di Bilan in contropiede. I primi due punti del nuovo acquisto Egbunu arrivano a 20 secondi dal termine del primo quarto. Punteggio altissimo a fine periodo. Brescia concede qualcosina di troppo, ma gli azzurri sono freddissimi e lucidissimi anche dall’arco. 27-23

Secondo quarto

Primo timeout per coach Valli, quando Ivanovic punisce in contropiede Napoli e porta il punteggio sul 30-30 dopo appena 2′. Parziale di 5-0 per gli azzurri e sospensione anche per Peppe Poeta. Brescia sciupona e disattenta in difesa. Calo dei padroni di casa nella fase centrale del secondo periodo: parziale di 9-0 per la Germani, che torna in vantaggio +2. Gara punto a punto fino all’intervallo. 44-44.

Terzo quarto

Esce bene dall’intervallo Napoli. Dopo circa tre minuti, parziale di 9-0 degli azzurri che tornano sopra anche grazie alla classe di Green, in grande spolvero. Tanti errori da parte di Brescia, ma Ivanovic prova a mantenersi in scia con qualche tripla. Gli ospiti riescono a rimontare lo svantaggio e restano in partita. Gara che si accende, con ritmi sempre piuttosto alti. 63-63

Quarto quarto

Si sveglia Zubcic dopo una prestazione sottotono. Cinque punti di fila, con una tripla importantissima per mantenere il distacco con Brescia. Due tiri dall’arco di fila di Rivers rimettono tutto in gioco e riportano la Germani sopra di uno. Ancora il croato che punisce dall’arco, ma il buon lavoro in attacco viene vanificato da qualche rimbalzo concesso di troppo agli avversari. Pangos ‘on fire’ a 3 minuti dalla fine, raggiunge i 20 punti con una tripla. Pochi istanti dopo anche Toté raggiunge quota 20 e Pangos porta i suoi a +4. Decisivo l’assist di Pullen a 26” dal termine con l’alley-oop per Toté. Napoli vince ancora, lo fa in casa, contro Brescia. Immensi. Termina 90-85.

Tabellino Napoli – Brescia

Napoli Basket: Pangos 22 punti, Toté 22, Zubcic 13, Green 9, Pullen 9, Woldetensae 8, Egbunu 5, De Nicolao 2

Germani Brescia: Ivanovic 20 punti, Della Valle 16, Rivers 15, Bilan 13, Burnell 6, Dowe 6, Ndour 5, Cournooh 2, Mobio 2.

Napoli Basket, la conferenza di Valli: “La palla pesa un quintale e la strada è lunghissima”

Il primo commento di coach Giorgio Valli dopo il terzo successo di fila del suo Napoli Basket:

“Non era facile contro Brescia, non sono alti in classifica per nulla. Abbiamo fatto un passettino in avanti, ma la strada è lunghissima. Non dobbiamo deconcentrarci altrimenti si butta il lavoro fatto finora. Sono molto contento perché in questi giorni, la città ci è stata molto vicina. Egbunu deve salire di condizione. Si lavora con staff e società in maniera positiva. Stiamo facendo il nostro massimo, ma le tappe sono ancora tante. La partita ci ha dato molti spunti tattici, mettendoci in crisi con i lunghi loro e i nostri piccoli. Le letture di Pangos in difesa ci hanno aiutato tanto”

Sulla prestazione collettiva:

“Sono contento perché limitiamo le palle perse e il numero di assist alto ci dice che riusciamo a giocare tanti palloni”

Sull’arbitraggio:

“Non metto bocca su queste cose, perché guardo la mia squadra. La squadra deve tirare ancora più tiri liberi e deve segnarli”

Su Toté in grande forma e possibile consigliabile per la Nazionale: