Colpo di scena Garnacho, il Napoli ha deciso: l’annuncio è netto

Calcio ultimissime – Il Napoli ha preso una decisione importantissima sull’obiettivo dumero uno di questo calciomercato: Garnacho.

Il Napoli ha tutta l’intenzione di confermare il primato in classifica, ma per farlo deve battere un’altra big. Dopo Atalanta e Juventus, infatti, la squadra di Antonio Conte è attesa dalla sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma.

Il team guidato da Claudio Ranieri, vedi anche il successo di ieri contro l’Eintracht di Francoforte, è sicuramente molto più forte rispetto al match di andata vinto dal Napoli con il gol di Lukaku. Ma prima della sfida di domenica, di fatto, in casa partenopea bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento su Alejandro Garnacho.

Il Napoli rinuncia a Garnacho: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da Ciro Venerato, giornalista della RAI, il Napoli avrebbe detto addio all’argentino. Il motivo risale al fatto che Giovanni Manna non ha trovato un accordo con il Manchester United per il passaggio dell’argentino in azzurro.

I ‘Red Devils’, dunque, avrebbero continuano a chiedere 70 milioni di euro per Garnacho. Il Napoli, invece, è arrivato a compiere un’offerta massima di 60 milioni di euro. Il direttore sportivo partenopeo, quindi, virerà su altri obiettivi. Il candidato numero uno, almeno secondo diverse indiscrezioni, sarebbe Amuzu dell’Anderlecht.